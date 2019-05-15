Посольство России в США увидело провокации в деле россиянина Тищенко

Сейчас российские дипломаты пытаются получить доступ к соотечественнику, чтобы оказать всю необходимую консульскую помощь.

Российское посольство в США заявило, что в деле россиянина Олега Тищенко есть признаки провокаций со стороны американских спецслужб.

Гражданина РФ ранее экстрадировали из Грузии в Штаты и предъявили обвинения по пяти пунктам, среди которых контрабанда, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.

— В деле имеются признаки провокации американских спецслужб. По имеющейся информации, россиянин содержится в тюрьме округа Вебер, штат Юта. В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику, — отметили на официальной странице посольства в "Фейсбуке".

Сейчас российские дипломаты пытаются получить доступ к соотечественнику, чтобы оказать консульскую помощь.

Ранее Лайф сообщал, что американские власти вновь перевели Бутину в новую тюрьму.