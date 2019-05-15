Победитель конкурса "Лидеры России" стал замглавы "Россетей"

Уже готовятся и другие назначения из числа победителей, финалистов и полуфиналистов.

Константин Михайлик, который стал победителем конкурса "Лидеры России" в 2018–2019 годах, получил высокую должность. Он стал заместителем генерального директора ПАО "Россети". В компании, которая является одной из крупнейших в стране, он будет курировать операционную деятельность. Об этом сообщили в АНО "Россия — страна возможностей", которая занимается организацией конкурса.

— Компания "Россети" входит в число компаний — партнёров конкурса, а её генеральный директор Павел Ливинский второй год выступает в качестве наставника для победителей конкурса. Он отметил, что Константин Михайлик обладает знаниями всех внутренних процессов и планов развития отрасли и в новой должности внесёт дополнительный вклад в повышение эффективности электросетевого холдинга, — отметили в организации.

В "Россети" планируют пригласить и других финалистов конкурса "Лидеры России". Так, готовятся назначения в департамент стратегического развития и управление контрольно-ревизионного департамента.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров напомнил, что по итогам первого конкурса более 90 участников конкурса "Лидеры России" получили должности в органах власти, различных компаниях и организациях. Двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

— В этом году мы также видим высокий интерес представителей власти и бизнеса к финалистам и победителям конкурса. В настоящее время готовятся и другие назначения из числа победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов, — отметил Комиссаров.

Как сообщалось ранее, победительница второго конкурса управленцев "Лидеры России" Мария Литовко назначена исполняющей обязанности заместителя губернатора Севастополя.