Минпромторг допустил возможность производства в Москве лекарств из конопли

Однако прежде нужно провести исследования, которые сами пока невозможны без изменения действующего законодательства.

На Московском эндокринном заводе готовы провести исследования препаратов, которые содержат каннабиноиды. Если российское законодательство изменится, то в столице могут начать производство лекарств на основе препаратов каннабиса. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Минпромторг РФ.

В министерстве подчеркнули, что экспертам прежде необходимо изучить вопрос, оценить вред и пользу применения препаратов с содержанием марихуаны.

— Планируется провести ряд научных исследований и испытаний по изучению фармакотерапевтических свойств препаратов, содержащих каннабиноиды, чёткому выявлению действующих веществ, определению оптимальных дозировок и способов их применения и другое, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пока такие исследования не проводились. Начать их можно будет только после внесения соответствующих изменений в постановление Правительства России, устанавливающее квоты на ввоз наркотических средств и психотропных веществ.

Как уточнили в Минпромторге, в соответствии с законодательством РФ, оборот каннабиноидов (к которым относятся каннабис, масло каннабиса, гашиш и тетрагидроканнабинол), а также препаратов с их содержанием разрешён только для оперативно-разыскной, научной, учебной и экспертной деятельности.

Ранее идеи по легализации изучения медицинских свойств каннабиса, а также возможность его законного ввоза в Россию озвучивали в Минздраве.