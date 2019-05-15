Дочь ульяновца, зарезавшего семью соседей: В последние дни папа был в упадке сил

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Дочь ульяновца, зарезавшего семью соседей: В последние дни папа был в упадке сил

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Напавший на соседей Александр Артамонов со своей семьёй. Фото предоставлено Лайфу.

По предварительной версии, конфликт произошёл на бытовой почве. Убийца задержан.

Житель посёлка Ишеевка Ульяновской области Александр Артамонов, который с ножом напал на семью своих соседей, в последние дни был будто в упадке сил. Об этом Лайфу рассказала его дочь Анастасия.

Папа иногда выпивает, вспыльчивости у папы никогда не было. Последние дни папа, наоборот, ходил в упадке, у него сил не было, — сказала девушка.

Анастасия заявила, что не ожидала такого от отца, потому что её семья была в очень хороших отношениях с соседской. Девушка подтвердила, что вчера её родители были в гостях у соседей — там отмечали 18-летие старшей дочери Ирины. Причём отец Анастасии является её крёстным.

Мама моя звонила, сказала, что они там, пошли в гости. Что там случилось — не знаю! — сказала дочь задержанного.

Напомним, что жертвами нападения Александра Артамонова стали глава соседней семьи 1975 года рождения и десятилетний ребёнок. Супруга убитого 1980 года рождения и крестница предполагаемого убийцы находятся в реанимации.

Как ранее сообщал Лайф, мужчина устроил поножовщину на семейном празднике сегодня утром. Задержанный отказывается отвечать на вопросы следователей.

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