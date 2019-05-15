Под Ульяновском мужчина устроил поножовщину на семейном празднике

Подозреваемый даже не пощадил 10-летнего мальчика. Ребёнок скончался по дороге в больницу.

Трагический инцидент произошёл ранним утром в посёлке Ишеевка Ульяновского района. По предварительной информации, 50-летний Александр Артамонов напал с раскладным ножом на соседскую семью Семёновых.

Что послужило причиной конфликта, пока не известно. Семьи крепко дружили, а Артамонов даже крестил обоих соседских детей. У старшей девочки — Ирины — накануне вечером был день рождения, ей исполнилось 18 лет. Её крёстный тоже был за праздничным столом. Вскоре гости разошлись, а под утро мужчина устроил в соседском доме настоящую бойню, не пожалев даже собственных крестников.

Глава семейства от полученных ран скончался на месте, десятилетний ребёнок умер по дороге в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь 18-летней Ирины и её матери.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета. Подозреваемый задержан. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — комментирует пресс-служба СУ СКР по региону.

Стоит отметить, что подозреваемый отказался давать показания во время допроса и всё время просто молчал.