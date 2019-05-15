Врачи порекомендовали перед отдыхом садиться на диету

Также специалисты напоминают, что стоит провести вакцинацию от распространённых в стране пребывания заболеваний.

Для того чтобы избежать длительной и тяжёлой акклиматизации в другой стране, врачи советуют перейти на диету за три недели до поездки. Заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники № 220 Департамента здравоохранения Москвы и обладатель статуса "Московский врач" Василий Фролов посоветовал отказаться от жирного, жареного и сладкого.

— Проблем с акклиматизацией поможет избежать диета в течение двух-трёх недель до поездки с ограничением жирной, жареной пищи, кондитерских изделий. Такой режим питания поможет очистить организм от шлаков, сбросить лишние килограммы, — заявил Фролов агентству городских новостей "Москва".

Также врач рекомендовал расширить физическую нагрузку, хотя бы регулярно по утрам делать зарядку. Кроме того, налегать на витамины в виде овощей и фруктов. Можно употреблять и витаминные комплексы, но после консультации с врачом.

Ранее Лайф приводил результаты исследования учёных из Хельсинки, в которых сказано, что в отпуске нужно проводить не менее четырёх недель в году, потому что короткий отпуск может увеличить риск смерти от болезней сердца и сосудов.