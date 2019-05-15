Шестилетний мальчик из Ингушетии решил побить рекорд, отжавшись восемь тысяч раз

Юный спортсмен вдохновился успехами Рахима Куриева из Чечни, который выполнил 3202 отжимания.

Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии летом этого года хочет побить рекорд, отжавшись восемь тысяч раз за 2,5 часа. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

В 2018 году мальчик попросил своего отца отправить его на борьбу, но в их селе не было ни одной секции. Проблема решилась — вместе с главой семейства он два раза в неделю ездит в соседний посёлок, который находится на расстоянии в 50 км, чтобы заниматься в спортклубе. В свободное от учёбы время Ибрагим тренируется самостоятельно.

Отмечается, что Льянов вдохновился успехами Рахима Куриева из Чечни, который отжался от пола 3202 раза.