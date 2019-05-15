Аналитики составили рейтинг самых ненадёжных автомобилей

Аутсайдерами оказались бренды BMW, FIAT и Audi. В их машинах зафиксировали больше всего поломок.

Аналитики составили рейтинг самых надёжных автомобилей в возрасте до трёх лет. Опрос проводила компания J.D. Power в Великобритании.

Эксперты опросили 11,5 тысячи владельцев 25 брендов автомобилей. В результате исследования зафиксировали 170 различных жалоб. Они касались неполадок с электроникой, повреждений машин, проблем с кондиционером, двигателем или коробкой передач.

Меньше всего претензий пришлось на французский Peugeot — 77 поломок на 100 машин. Далее идёт Skoda с 88 поломками. На третьем месте — Hyundai с 90 поломками на 100 автомобилей. Четвёртое и пятое места рейтинга достались автомобилям Nissan и Suzuki, набравшим по 94 балла.

Следом за ними идут Audi со 167 жалобами, FIAT cо 173 случаями поломок и BMW с рекордной 181 жалобой.

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