Путин заявил, что детские омбудсмены доказали свою востребованность

Проделана большая работа по развитию норм и законов, приложены большие усилия по защите прав и интересов подрастающего поколения.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XVI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в регионах России. Глава государства поблагодарил детских омбудсменов за эффективную работу. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Институт уполномоченных по правам ребёнка в нашей стране на практике доказал свою востребованность и состоятельность, зарекомендовал себя как действенный механизм защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что за минувшие годы проделана большая работа по развитию норм и законов, приложены большие усилия по защите прав и интересов детей, повышению статуса и авторитета семьи в обществе.

Владимир Путин добавил, что в регионах детские омбудсмены тесно работают с местными парламентами и исполнительными органами. Всё это отвечает целям и задачам национального проекта "Демография".

Также Владимир Путин выразил надежду, что форум детских омбудсменов пройдёт успешно. Ранее Лайф сообщал, что в Сочи начался форум ОНФ, на котором Владимиру Путину покажут сюжеты региональных журналистов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать матерям в трудовой стаж годы, которые они провели не работая и воспитывая детей.