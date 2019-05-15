В Уфе разыскивают педофила, напавшего на девочку в лифте

Его домогательства пресекли соседи, которые вышли из своих квартир на крики ребёнка.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, напавшего в лифте одного из жилых домов Уфы на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл 13 мая. Преступные действия мужчины остановили соседи — они услышали крики ребёнка и вышли из своих квартир.

Злоумышленник скрылся с места преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту "покушения на совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетней".

Ранее сообщалось, что 27-летнего бывшего учителя из Абакана приговорили к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в сексуальном надругательстве над детьми.