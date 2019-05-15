Медики рассказали о состоянии выживших в бойне под Ульяновском

Мать семейства получила два удара, у неё ранение брюшной полости. У её дочери пробито лёгкое.

Мать и дочь, выжившие после поножовщины в селе Ишеевка под Ульяновском, были прооперированы. У девушки проникающее ранение лёгкого, у матери ранение брюшной полости. Об этом рассказал руководитель Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко.

— Серьёзное проникающее ранение у неё только одно — повреждено лёгкое. Крупные сосуды не задеты, рана зашита, кровотечение остановлено, — приводит слова регионального министра о состоянии пострадавшей девушки портал 73online.ru.

У раненой матери нет серьёзных повреждений полостных органов и сосудов. Но женщина находится в состоянии средней тяжести. Два удара ножом она получила с разных сторон — спереди и сзади.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня утром под Ульяновском мужчина устроил поножовщину в доме друзей, живущих по соседству. Убил главу семьи и 10-летнего сына. По словам дочери напавшего, её отец в последние дни был будто в упадке сил.