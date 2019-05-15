Эксперты назвали восемь правил для защиты сердца в любом возрасте

Например, для профилактики медики рекомендуют регулярно проверять уровень сахара и холестерина.

Британский фонд сердца (BHF) обнародовал перечень правил, которые помогут людям избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Специалисты напоминают, что такие заболевания не проявляют себя на начальном этапе и человек принимает нужные лекарства с запозданием.

Для профилактики медики рекомендуют регулярно проверять уровень сахара и холестерина. Кроме того, нужно следить за весом и показателями артериального давления. Важно контролировать, как работают печень и почки.

Эксперты также советуют употреблять в пищу овощи, фрукты и бобовые. В рацион можно добавить нежирную птицу и рыбу. Важны и физические упражнения. Врачи особенно рекомендуют плавание, пробежки и загородные прогулки.

Также специалисты настаивают на отказе от курения и ограничении приёма алкогольных напитков.

Ранее Лайф сообщал о диете, которая вдвое снижает риск возникновения сердечной недостаточности.