Украина ввела запрет на ввоз удобрений и транспорта из России

Украина ввела новые санкции против России. В частности, Киев запретил ввозить на территорию Незалежной удобрения, сельхозпродукцию и транспорт. Решение было принято на заседании кабмина.
— Это зеркальные меры — эмбарго и спецпошлины на российские товары, — заявил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман.
По словам главы правительства, запрет касается тех товаров, которые производятся в Незалежной или же могут быть заменены альтернативными поставками.
В свою очередь, первый вице-премьер страны Степан Кубив заявил, что под запрет попали минеральные удобрения, товары сельского хозяйства, фанера и транспортные средства.
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