Украина вводит пошлины на товары российского производства

Украина вводит дополнительный налог на товары российского происхождения. Об этом на заседании правительства в среду, 15 мая, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Ограничения будут действовать с 1 августа 2019 года.

— Это сделает Украину сильнее, — заявил украинский премьер. — Мы введём специальные пошлины на российские товары, чтобы дать отпор агрессору.

Кроме того, сегодня в Киеве было принято решение о вводе дополнительных санкций в отношении России. Под запрет на ввоз в страну попали минеральные удобрения, товары сельского хозяйства, фанеры и транспортные средства российского производства. Украина назвала эти меры зеркальными.