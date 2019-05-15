Mail.ru Group запустила новый сервис облачных хранилищ

Компания Mail.ru запустила новый продукт — Private Cloud. Это сервис, предоставляющий частные облачные хранилища информации крупным организациям. Клиентами Private Cloud уже стали несколько больших российских IT-компаний.

Впервые на рынок облачных хранилищ Mail.ru Group вышла в 2013 году. Изначально компания предоставляла удалённый доступ к своим дата-центрам рядовым пользователям. В 2017 году компания повернула в сторону решений для бизнеса. Результатом этого поворота стало создание сервиса Cloud Solutions, который уже не просто выделял место для заказчика на дата-центрах Mail.ru, а интегрировал дополнительное оборудование в существующую инфраструктуру клиента.

Но Cloud Solutions был ориентирован на средний и так называемый digital-бизнес, организации, которые ведут свою деятельность только в Интернете. Private Cloud же подразумевает развёртывание дополнительной инфраструктуры в огромных компаниях. Клиентами Private Cloud уже стали "Мегафон", КРОК, Comparex и не только.

Необходимость создания частных облачных хранилищ продиктована требованиями информационной безопасности. Крупные компании не могут себе позволить хранить важные данные в публичных дата-центрах с удалённым доступом.