В ФАС обвинили МТС, "Вымпелком", Tele2 в дискриминации частных компаний

Сотовые операторы не исправили нарушения, которые антимонопольщики нашли год назад.

Федеральная антимонопольная служба РФ признала МТС, "Вымпелком" и Tele2 виновными в нарушении закона "О защите конкуренции", а именно в создании дискриминационных условий для частных компаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как показало расследование антимонопольщиков, операторы оказывали услуги компаниям с госучастием на более выгодных условиях. Так, за информационные, сервисные и транзакционные рассылки СМС компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. Разница могла доходить до десяти раз.

— ФАС признала ПАО МТС, ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Вымпелком" нарушившими закон "О защите конкуренции" в части создания дискриминационных условий, при которых потребители услуг СМС-рассылки поставлены в неравное положение, — говорится в сообщении.

Также найдены нарушения по установлению монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС. А "Вымпелком" вовсе отменил возможность транслитерации сообщений с кириллицы на латиницу, из-за чего рассылка подорожала в два раза.

Регулятор выдаст операторам предписания по устранению нарушений.

Ранее Лайф сообщал, что ФАС оштрафовала Tele2 на 250 тысяч рублей за тарифы для фанатов.