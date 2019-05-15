Исследование: Россияне не боятся, что роботы отберут у людей работу

Аналитический центр сервиса "Битрикс-24" провёл опрос, который показал, что россияне не боятся, что в ближайшем будущем искусственный интеллект (ИИ) отберёт у них работу.

Абсолютное большинство (92%) респондентов сказали, что не боятся потерять работу из-за ИИ. Также 86% россиян скептически относятся к перспективе сокращения из-за развития технологий в области машинного обучения. При этом больше половины (55%) опрошенных считают, что часть их работы уже успешно выполняют компьютерные алгоритмы. Также 67% считают, что роботизация рабочих мест положительно повлияет на рост экономики России.

Большинство (90%) признались, что школы и вузы нашей страны недостаточно хорошо готовят россиян к массовой роботизации рабочих мест. Ровно половина участников исследования высказались о том, что переквалификация людей, которые потеряют работу из-за ИИ, должна будет осуществляться за счёт государства.

В опросе "Битрикс-24" приняли участие 1289 человек из 18 различных отраслей, куда входят IT, продажи, маркетинг, образование и не только.