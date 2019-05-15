В МОЭК заявили, что сократить сроки отключения горячей воды пока невозможно

В частности, это связано с тем, что трубопроводы больших диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ.

Сократить сроки отключения горячей воды на данный момент и в обозримом будущем невозможно. Об этом заявил заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям ПАО "МОЭК" Роман Коровин.

Он пояснил, что длительных ремонтных и диагностических работ требуют трубопроводы больших диаметров. Коровин отмечает, что даже одно повреждение у специалистов может отнять много времени.

Ранее сообщалось, что Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) приступила к проведению профилактических работ на сетях теплоснабжения. Работы носят плановый характер и выполняются в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.