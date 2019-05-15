В Кремле обеспокоены провокациями США в отношении россиянина Тищенко

Дмитрий Песков заверил, что российская сторона будет внимательно следить за соблюдением прав гражданина РФ.

Кремль обеспокоен и недоволен практикой провокационных действий США в отношении российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с россиянином Олегом Тищенко, который был задержан по требованию США в третьей стране.

— Это российский гражданин, мы в целом весьма обеспокоены и недовольны практикой таких трансграничных провокационных действий в отношении российских граждан, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что обеспокоенность и недовольство Москва доводит до коллег.

— Российская сторона будет внимательно следить за соблюдением прав гражданина РФ, — резюмировал пресс-секретарь Кремля.

Ранее российское посольство в США заявило, что в деле россиянина Олега Тищенко есть признаки провокаций со стороны американских спецслужб. Гражданина РФ экстрадировали из Грузии в Штаты и предъявили обвинения по пяти пунктам, среди которых контрабанда, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.