В Кремле считают ситуацию в Екатеринбурге прерогативой местных властей

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В Кремле считают ситуацию в Екатеринбурге прерогативой местных властей

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Фото с официального портала © Екатеринбург.рф

При этом Песков заявил о недопустимости нарушения закона в ходе проходящих в городе акций протеста.

В Кремле считают прерогативой местных властей разрешение ситуации с протестами против возведения храма на месте сквера в Екатеринбурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Москве констатируют, что городские власти "в целом действуют аккуратно" при решении этой проблемы.

Местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями, — отметил Песков.

Также в Кремле заявили о недопустимости нарушения закона в ходе проходящих в городе акций протеста.

Ранее о проблеме высказалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она пообещала, что возьмёт на контроль ситуацию с протестными акциями, участники которых выступают против строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.

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