Песков выразил надежду, что инаугурация Зеленского "рано или поздно" состоится

Новый президент страны был избран ещё 21 апреля, однако прежний лидер Пётр Порошенко не спешит передавать ему власть.

В Москве надеются, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно состоится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношениях с Украиной в условиях новых антироссийских санкций.

— Надеемся, что когда-то инаугурация нового президента состоится в какой-то момент, рано или поздно, — сказал представитель Кремля.

Напомним, что период как такового двоевластия на Украине слегка затянулся. Владимир Зеленский был избран новым президентом страны ещё 21 апреля, однако прежний лидер страны Пётр Порошенко не спешит отдавать ему власть и с помощью подконтрольных себе сил в украинском парламенте искусственно затягивает церемонию инаугурации.

Зеленский потребовал от парламента провести инаугурацию 19 мая и даже вывел своих сторонников на мирную акцию протеста под стенами Верховной рады, но всё тщетно: депутаты до сих пор не определились с датой, опасаясь, что Зеленский может успеть внести в установленные законом сроки требования о роспуске парламента.