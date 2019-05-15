Песков заявил, что Помпео не призывал Москву протянуть руку помощи Украине

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не призывал Москву протянуть руку помощи новым властям Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Господин Помпео президента Путина не призывал это делать, может быть, он как-то... опосредованно это сделал, но тема Украины вчера на встрече с президентом не затрагивалась, — пояснил Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва никогда не была сторонницей и инициатором разрушения двусторонних отношений с Киевом. Он напомнил, что президент РФ неоднократно говорил, что нужно сохранить особый характер отношений между народами России и Украины.

Накануне состоялась встреча Путина и Помпео. Переговоры прошли в Сочи.