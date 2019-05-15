Кремлю хорошо известны те чиновники, которые не выполняют поручения президента

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Кремлю хорошо известны те чиновники, которые не выполняют поручения президента

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Фото: © РИА "Новости" / Владимир Сергеев

Кремлю хорошо известны те чиновники, которые не исполняют в срок поручения российского президента Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В целом хорошо известны те, кто, скажем так, не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулёзности выполнения поручений президента. Они хорошо известны и в правительстве, и в Администрации Президента, — заявил Песков.

Накануне глава правительства Дмитрий Медведев упрекнул чиновников в разгильдяйстве при выполнении поручений президента.

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