Кремлю хорошо известны те чиновники, которые не выполняют поручения президента

Кремлю хорошо известны те чиновники, которые не исполняют в срок поручения российского президента Владимира Путина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В целом хорошо известны те, кто, скажем так, не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулёзности выполнения поручений президента. Они хорошо известны и в правительстве, и в Администрации Президента, — заявил Песков.

Накануне глава правительства Дмитрий Медведев упрекнул чиновников в разгильдяйстве при выполнении поручений президента.