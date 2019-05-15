Песков предложил спросить у Киева, почему украинское вооружение ещё в Крыму

На территории российского полуострова — несколько десятков украинских кораблей и около 10 боевых самолётов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, остаётся ли в силе предложение Владимира Путина Украине забрать военную технику из Крыма.

Он предложил лучше обратиться к украинским властям за объяснениями, почему они никак не прореагировали на предложение российского лидера.

— Я навскидку не вспомню, были ли какие-то временные рамки у этого предложения, но никакой реакции не последовало вообще, если вы помните. Поэтому сейчас, наверное, ставить таким образом вопрос вряд ли корректно, — сказал Песков.

Напомним, на территории Крымского полуострова с 2014 года (после присоединения Крыма к России) находится несколько десятков украинских кораблей и около десятка самолётов МиГ-29.

Ранее Лайф сообщал, как пресс-секретарь главы государства прокомментировал тему отношений США и Ирана.