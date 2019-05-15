Шесть фильмов Marvel выдвинуты на премию MTV Movie & TV Awards

Церемония вручения кинонаграды состоится 17 июня в Санта-Монике, штат Калифорния.

Картины киностудии Marvel Studios представлены в разных номинациях на премию MTV Movie & TV Awards. Об этом говорится на сайте кинонаграды.

На главную награду "За лучший фильм" претендует последняя часть супергеройской саги "Мстители. Финал" Энтони и Джо Руссо. Лента вышла на большие экраны в конце апреля и установила несколько рекордов подряд по сборам в мировом прокате.

В этой номинации также представлены мультфильм "Человек-паук. Через вселенные" режиссёра Боба Персичетти, фильмы "Чёрный клановец" Спайка Ли, Питера Рэмзи и Родни Ротмана, "Всем парням, которых я любила раньше" Сьюзен Джонсон и "Мы" Джордана Пила.

Кроме того, в номинации "Лучший поцелуй" представлены фантастические фильмы "Веном" и "Аквамен". "Капитан Марвел" претендует сразу на две награды — "Лучший герой" и "Лучшая драка". А картина "Шазам!" Дэвида Сандберга — среди претендентов на номинацию "Лучшая комедийная игра".

Все эти фильмы производила либо сама Marvel Studios, либо другие кинокомпании в сотрудничестве с ней на основе сюжетов её вселенной комиксов.

Ранее Лайф сообщал, что премьеру новых "Людей Икс" снова перенесли.