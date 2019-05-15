Песков прокомментировал новые санкции Киева против России

Украина сегодня ввела запрет на ввоз некоторых товаров, а также заявила о введении пошлин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередные санкции Киева против России — запрет на ввоз обширного списка товаров из России.

Он напомнил, что предыдущие ограничения со стороны России в адрес Украины были спровоцированы тоже такими же действиями Киева.

— А в целом здесь, наверное, надо вспомнить, что предыдущие решения российской стороны именно были спровоцированы украинскими властями, — сказал Песков.

Напомним, что сегодня в Киеве было принято решение о вводе дополнительных санкций в отношении России. Под запрет на ввоз в страну попали минеральные удобрения, товары сельского хозяйства, фанеры и транспортные средства российского производства. Киев также ввёл пошлины на товары российского производства. Украина назвала эти меры зеркальными.