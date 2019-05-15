Медведев заявил, что Россия не выходит из международных договоров без причины

Россия — это не та страна, которая будет выходить из международных договоров без причин. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в Санкт-Петербурге, где сегодня стартовал девятый Международный юридический форум.
— В последнее время всё чаще отдельные государства без каких-либо адекватных причин, без объяснения даже причин выходят из ключевых международных договоров и принимают решения об односторонних санкциях, забывая об ответственности. Мы так не поступаем, — цитирует заявление Медведева РИА "Новости".
По мнению Медведева, государствам стоит соблюдать обязательства не только перед гражданами, но и перед международным сообществом.
России же приходится разрывать международные договоры только в качестве ответных мер.
Днём ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на переговорах президента России Владимира Путина и главы Госдепа США Майка Помпео поднимались в том числе темы СНВ и ДРСМД.
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