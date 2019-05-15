В США вице-губернатор встретил Трампа в носках с его портретом

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В США вице-губернатор встретил Трампа в носках с его портретом

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Фото: © Twitter/Lt. Governor Billy Nungesser

Отдельное внимание создатель предмета одежды уделил шевелюре, подчеркнув особенность причёски американского лидера.

Вице-губернатор штата Луизиана Билли Нунгессер приехал на рабочую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в носках с его портретом. Фотографии с моментом их встречи появились в "Твиттере".

Чтобы продемонстрировать носки всем собравшимся, вице-губернатор даже выставил ногу вперёд. И, судя по снимку, выбор Нунгессера Трамп одобрил.

Фото на стене вице-губернатора опубликовал питсбургский фотограф Джим Вудс. Он написал, что американский президент обладает "неистовым" чувством юмора.

Как пишут СМИ, носки, как у Нунгессера, продаются в интернет-магазине за 27,49 доллара. Отдельного внимания в них заслуживает шевелюра президента. В описании говорится, что это роскошные волосы, которые можно укладывать как угодно.

Ранее в США раскрыли тайну "оранжевого загара" Трампа.

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