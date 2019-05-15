В США вице-губернатор встретил Трампа в носках с его портретом

Вице-губернатор штата Луизиана Билли Нунгессер приехал на рабочую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в носках с его портретом. Фотографии с моментом их встречи появились в "Твиттере".
@BillyNungesser is an amazing, energetic leader with a boisterous sense of humor. Only a guy like Billy could get away with the Trump socks. pic.twitter.com/0nNGoYPNKH— Jim Woods (@JimWoodsPR) 14 мая 2019 г.
Чтобы продемонстрировать носки всем собравшимся, вице-губернатор даже выставил ногу вперёд. И, судя по снимку, выбор Нунгессера Трамп одобрил.
Фото на стене вице-губернатора опубликовал питсбургский фотограф Джим Вудс. Он написал, что американский президент обладает "неистовым" чувством юмора.
Как пишут СМИ, носки, как у Нунгессера, продаются в интернет-магазине за 27,49 доллара. Отдельного внимания в них заслуживает шевелюра президента. В описании говорится, что это роскошные волосы, которые можно укладывать как угодно.
Ранее в США раскрыли тайну "оранжевого загара" Трампа.
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