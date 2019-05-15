Шифрин пожаловался на травлю после выхода фильма Дудя

Юморист Ефим Шифрин пожаловался на травлю после выхода фильма журналиста Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха". В нём артист рассказал о судьбе своего репрессированного отца, который "ни за что" провёл на Колыме несколько десятков лет.
Шифрин отметил, что даже за монолог "Алло, Люся!" он получил меньше критики, чем в этот раз. Впрочем, артист нашёл утешение в поддержке своих подписчиков. Большинство из них поблагодарило Шифрина за участие в этом проекте.
— Ваша точка зрения на те события, ваши воспоминания, высказанные в фильме, очень важны и для нас, зрителей, и для фильма в целом! — написал один из фанатов артиста.
Фильм российского журналиста, рассказывающий о жизни в сталинских лагерях, появился на YouTube 25 апреля.
Ранее Познер признал, что Киселёв "уничтожил" Дудя во время интервью.
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