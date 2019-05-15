Волочкова во время отдыха на Мальдивах попала в больницу

По словам балерины, она мучилась несколько дней и оттягивала визит в медицинское учреждение.

Балерина Анастасия Волочкова, которая ещё недавно собиралась измерить длину мальдивского острова Кудафуши в шпагатах, попала в госпиталь. О своих злоключениях она рассказала подписчикам в "Инстаграме".

Волочкова опубликовала совместную фотографию с врачом, а также фото своих окровавленных ступней. Причину, по которой она обратилась к врачам, женщина не назвала.

— Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережёт, — написала балерина.

В конце прошлого года Волочкову госпитализировали во время отпуска в Греции, тогда она наступила на морского ежа.