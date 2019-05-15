Из психбольницы в Киеве сбежал мастер спорта по сумо

Мужчина смог уговорить врачей, чтобы те отпускали его днём, а ночью он возвращался.

Мастер спорта Украины международного класса по сумо, арестованный за убийство, сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции.

В 2017 году мужчина был арестован за убийство без права внесения залога — в 2016 и 2017 годах он дважды открывал огонь, погиб человек. Позднее ему диагностировали психиатрическое заболевание и поместили в соответствующее учреждение закрытого типа. Он смог уговорить врачей, чтобы те отпускали его, а ночью он возвращался.

Нашли борца сумо в кинотеатре. Его задержал спецназ. В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело по статье "Побег". Под следствием также оказались двое врачей — за невыполнение судебного решения и даже за пособничество в побеге.

Ранее сообщалось, что в Индонезии после бунта из тюрьмы сбежало более 30 заключённых. Из психбольницы в Киеве сбежал борец сумо.