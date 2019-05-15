Раскольник Филарет заявил, что "новую церковь" на Украине назвали неправильно

Ранее СМИ сообщали, что между лидером прежней украинской церкви и главой новой произошёл конфликт.

Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине — бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата — раскольник Филарет Денисенко заявил, что так называемую Православную церковь Украины назвали неправильно. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, она должна иметь название "Украинская православная церковь". Филарет отмечает, что все автокефальные церкви имеют прилагательное в названии.

— Мы должны называться Украинской православной церковью, а не Православной церковью Украины, — считает Филарет.

Напомним, 9 января члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. Она создана на основе Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главу "новой церкви" Украины избрали в декабре 2018 года. Сообщалось также, что между главой "новой церкви" Украины и Филаретом уже разгорелся конфликт.