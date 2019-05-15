Дочери Доренко не получили результатов экспертизы его крови

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Дочери Доренко не получили результатов экспертизы его крови

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Сергей Доренко. Фото: © Instagram/rasstriga.pastushok

Если выводы специалистов не удовлетворят близких журналиста, они будут настаивать на повторном проведении обследования.

Дочери журналиста Сергея Доренко, который умер 9 мая, ещё не знают результатов судебно-медицинской экспертизы. Об этом одна из них — Ксения Доренко — заявила Лайфу.

По её информации, экспертиза ещё не окончена. Сколько времени понадобится — точно не известно. Ксения допускает, что ещё может уйти "до трёх недель". Хотя специалисты обещали закончить процедуру раньше.

Мы ждём сейчас результатов судебно-медицинской экспертизы. Пока что их нет, как только они будут, будет хоть что-то понятно, — сказала Ксения Доренко.

Она отметила, что если результаты экспертизы родных не удовлетворят, то они будут настаивать на повторном проведении обследования.

Всё в рамках закона. У нас принципиальная позиция, — сказала Ксения. — Если это законно, то мы, естественно, не собираемся ни перед кем оправдываться и собираемся в рамках закона реализовывать своё право.

Ранее Лайф сообщал, что судебно-химическое исследование было назначено из-за подозрений дочерей журналиста, что их отец умер не своей смертью. Сегодня появились сообщения о том, что признаков отравления специалисты не обнаружили. Прежде отмечалось, что причиной смерти Доренко был разрыв аорты.

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