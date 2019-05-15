Путин провёл переговоры с президентом Австрии

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Путин провёл переговоры с президентом Австрии

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Фото: © L!FE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с лидером Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча состоялась в санатории "Русь" в Сочи.

В самом начале беседы российский лидер отметил, что Австрия закрепилась как нейтральное государство, что позволяет развивать отношения между двумя странами.

Господин президент, вы вспомнили подписание договора 1955 года. Этим договором Советский Союз сыграл в этом решающую роль, был возвращён не только в полном объёме суверенитет Австрии, но Австрия закрепилась в Европе как нейтральное государство. Мы это очень ценим, господин президент, — отметил российский лидер.

Стоит отметить, что перед переговорами Владимир Путин подарил первой леди Австрии букет нежно-розовых пионов.

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