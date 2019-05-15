Путин провёл переговоры с президентом Австрии

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с лидером Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча состоялась в санатории "Русь" в Сочи.

В самом начале беседы российский лидер отметил, что Австрия закрепилась как нейтральное государство, что позволяет развивать отношения между двумя странами.

— Господин президент, вы вспомнили подписание договора 1955 года. Этим договором Советский Союз сыграл в этом решающую роль, был возвращён не только в полном объёме суверенитет Австрии, но Австрия закрепилась в Европе как нейтральное государство. Мы это очень ценим, господин президент, — отметил российский лидер.

Стоит отметить, что перед переговорами Владимир Путин подарил первой леди Австрии букет нежно-розовых пионов.