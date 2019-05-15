В "Роснано" опровергли утечку личных данных Чубайса

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В "Роснано" опровергли утечку личных данных Чубайса

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Анатолий Чубайс. Фото © РИА "Новости" / Евгений Биятов

В Фонде инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), который входит в структуру "Роснано", опровергли информацию СМИ об утечке личных данных Анатолия Чубайса.

В разделе "Отчёты НКО" на информационном портале Минюста в свободном доступе размещены отчёты о деятельности ФИОП в формате pdf, которые не содержат персональных данных членов органов управления, — приводит слова представителя организации ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что около 360 тысяч записей с личными данными россиян, в том числе и Чубайса, оказались в открытом доступе в Интернете.

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