В "Роснано" опровергли утечку личных данных Чубайса

В Фонде инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), который входит в структуру "Роснано", опровергли информацию СМИ об утечке личных данных Анатолия Чубайса.

— В разделе "Отчёты НКО" на информационном портале Минюста в свободном доступе размещены отчёты о деятельности ФИОП в формате pdf, которые не содержат персональных данных членов органов управления, — приводит слова представителя организации ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что около 360 тысяч записей с личными данными россиян, в том числе и Чубайса, оказались в открытом доступе в Интернете.