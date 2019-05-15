В Нижегородской области сделали редкое фото целующихся ёжиков

Читайте также

В Нижегородской области сделали редкое фото целующихся ёжиков

1129

Фото: Правительство Нижегородской области

У этих животных начался брачный период, он длится с мая по октябрь. За это время на свет появляется пять-шесть малышей.

Сотрудники Госохотнадзора Нижегородской области сделали редкое фото. Они поделились снимком, на который попали целующиеся ёжики.

Сразу после зимней спячки у ежей начинается брачный сезон. Такие фото считаются редкостью, — отметили работники облкомитета по охране объектов животного мира.

Брачный период у ежей длится с мая по октябрь. За это время на свет появляется пять-шесть малышей. Будущая мама обустраивает выводковое гнездо, выстилая его мягкой травой и сухими листьями. Поэтому нельзя поджигать сухую траву весной, отметили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке из-за брачного периода медведей закрыли Долину гейзеров.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×