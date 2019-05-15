В Нижегородской области сделали редкое фото целующихся ёжиков

Сотрудники Госохотнадзора Нижегородской области сделали редкое фото. Они поделились снимком, на который попали целующиеся ёжики.
— Сразу после зимней спячки у ежей начинается брачный сезон. Такие фото считаются редкостью, — отметили работники облкомитета по охране объектов животного мира.
Брачный период у ежей длится с мая по октябрь. За это время на свет появляется пять-шесть малышей. Будущая мама обустраивает выводковое гнездо, выстилая его мягкой травой и сухими листьями. Поэтому нельзя поджигать сухую траву весной, отметили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке из-за брачного периода медведей закрыли Долину гейзеров.
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