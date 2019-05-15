Устроивший бойню в селе под Ульяновском состоял на учёте у психиатра

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Устроивший бойню в селе под Ульяновском состоял на учёте у психиатра

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У прокуратуры возникли вопросы к администрации лечебного учреждения, в котором подозреваемого в дальнейшем сочли здоровым.

К проверке обстоятельств поножовщины, которую устроил 50-летний житель посёлка Ишеевка в соседском доме, подключилась районная прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый состоял на учёте у психиатра, а в 2011−2012 годах даже находился на стационарном лечении в профильной больнице.

<p>Подозреваемый в убийстве Артамонов. Фото: Life</p>

Тем не менее Александра Артамонова сняли с учёта, а в дальнейшем он даже сумел устроиться на работу водителем.

Теперь правоохранители разбираются, насколько правомерными были действия психиатра, который счёл Артамонова безопасным для общества.

Установлено, что данное особо тяжкое преступление совершил знакомый потерпевших, ранее находившийся под наблюдением врача-психиатра ГУЗ "Ульяновская районная больница", — сообщили в прокуратуре. — Прокуратура проверяет деятельность этой райбольницы на предмет обоснованности снятия подозреваемого с учёта.

Как уже сообщал Лайф, Артамонов устроил в соседском доме настоящую бойню, не пожалев даже собственных крестников. Глава семейства Семёновых от полученных ран скончался на месте, десятилетний ребёнок умер по дороге в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь жены Семёнова и 18-летней дочери.

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