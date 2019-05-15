Устроивший бойню в селе под Ульяновском состоял на учёте у психиатра

У прокуратуры возникли вопросы к администрации лечебного учреждения, в котором подозреваемого в дальнейшем сочли здоровым.

К проверке обстоятельств поножовщины, которую устроил 50-летний житель посёлка Ишеевка в соседском доме, подключилась районная прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый состоял на учёте у психиатра, а в 2011−2012 годах даже находился на стационарном лечении в профильной больнице.

Тем не менее Александра Артамонова сняли с учёта, а в дальнейшем он даже сумел устроиться на работу водителем.

Теперь правоохранители разбираются, насколько правомерными были действия психиатра, который счёл Артамонова безопасным для общества.

— Установлено, что данное особо тяжкое преступление совершил знакомый потерпевших, ранее находившийся под наблюдением врача-психиатра ГУЗ "Ульяновская районная больница", — сообщили в прокуратуре. — Прокуратура проверяет деятельность этой райбольницы на предмет обоснованности снятия подозреваемого с учёта.

Как уже сообщал Лайф, Артамонов устроил в соседском доме настоящую бойню, не пожалев даже собственных крестников. Глава семейства Семёновых от полученных ран скончался на месте, десятилетний ребёнок умер по дороге в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь жены Семёнова и 18-летней дочери.