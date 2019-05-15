Скабеева заявила, что освобождение Вышинского стало бы актом доброй воли

По мнению телеведущей, журналист находится под арестом ни за что, а украинские власти мстят ему за правду.

Освобождение главы портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста на Украине было бы актом доброй воли и единственным верным шагом. Об этом заявила телеведущая Ольга Скабеева, выступая на сегодняшней акции в поддержку журналиста.

— ...актом доброй воли и первым разумным, единственно верным шагом было бы сейчас в самом деле взять и отпустить Кирилла, потому что человек сидит ни за что, человек сидит за правду, это месть за правду, — приводит слова Скабеевой РИА "Новости".

Она добавила, что если Вышинского отпустят, то Москва может начать переговоры с Киевом. Телеведущая подчеркнула, что он арестован ни за что, а сами украинские власти мстят журналисту за правду.

Напомним, что руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене, а позднее — в незаконном обороте оружия. Вскоре журналист был помещён под стражу. В Кремле призвали не возлагать надежды на освобождение журналиста, пока у власти находится действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко.

Сегодня у Посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского.