Полковник Захарченко вступился за Кокорина и Мамаева: Нормальные ребята

Арестованный полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко вступился за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым суд уже вынес свой приговор.

— Нормальные ребята, а получили полтора года. Передайте им, что я за них, — заявил Захарченко до заседания в Пресненском суде Москвы, где сегодня должны пройти прения сторон.

Примечательно, что также арестованный полковник выразил беспокойство за камеру оператора, который зашёл в зал суда для съёмки протокола.

— Главное, чтобы камера не упала. Переживаю за технику, — заявил Захарченко.

Напомним, Захарченко обвинили в получении двух взяток на общую сумму 3,8 миллиона долларов. При обысках у полковника нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте. Что касается Кокорина и Мамаева, то игрок "Краснодара" был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — братья Кокорины — к полутора годам лишения свободы каждый.