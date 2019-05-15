Идею о снижении скорости движения зимой Шкуматов объяснил "мозговыми паразитами"

Российские учёные предложили ввести для автомобилистов новое ограничение, чтобы сэкономить на ремонте дорог и повысить безопасность.

Идея снижения скорости движения автомобилей зимой, с которой выступили в Российском дорожном научно-исследовательском институте, — "ерунда" и "мозговые паразиты какого-то человека". Такое мнение в разговоре с Лайфом выразил координатор "Общества синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

Один из доводов авторов инициативы — утверждение, что именно зимой, когда многие водители ездят "на шипах", дорожное покрытие изнашивается быстрее. От машин с шипованной резиной якобы становится грязнее воздух.

— Скорее всего, они хотят снижать максимально разрешённую скорость и, соответственно, эксперимент на эту тему проводится на трассе М2, где перед зимним сезоном скорость движения была снижена со 110 до 90 км/ч, — предположил общественник.

Однако он отметил, что о результатах этого эксперимента информации нет и делать выводы не получается.

— Просто люди, которые у себя в голове составили какую-то фантасмагорическую картину, как все там гоняют и так далее, в результате получается какая-то ерунда. Мы сейчас комментируем мозговых паразитов какого-то человека, — сказал Шкуматов.

Ранее общественник высказался за создание базы злостных нарушителей ПДД и раскритиковал идею создания платных перекрёстков.