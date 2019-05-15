Массовая драка малышей в детсаду стала поводом для следственной проверки

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Массовая драка малышей в детсаду стала поводом для следственной проверки

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Кадры избиения появились в социальных сетях. СК намерен выяснить, почему воспитатель не вмешалась.

В Красноярске следователи начали проверку в детском саду, где малыши побили своего сверстника при воспитателе. Женщина долгое время никак не реагировала на ситуацию.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщается на сайте СУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Поводом для проверки стало появление видео в соцсетях. На этих кадрах видно, как малыши пристают к одному ребёнку, толкают его, валят на землю, прыгают на него.

Трое ребятишек толкают одного ребёнка, заваливают его, наваливаются всей толпой, и видно, что ребёнку такая игра не нравится, да и безопасной её назвать сложно. При этом воспитатель не особо реагирует на эту ситуацию, — отметили авторы видео.

Ранее Лайф сообщал, что краснодарские школьники спели на уроке музыки "Владимирский централ".

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