Массовая драка малышей в детсаду стала поводом для следственной проверки

Кадры избиения появились в социальных сетях. СК намерен выяснить, почему воспитатель не вмешалась.

В Красноярске следователи начали проверку в детском саду, где малыши побили своего сверстника при воспитателе. Женщина долгое время никак не реагировала на ситуацию.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщается на сайте СУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Поводом для проверки стало появление видео в соцсетях. На этих кадрах видно, как малыши пристают к одному ребёнку, толкают его, валят на землю, прыгают на него.

— Трое ребятишек толкают одного ребёнка, заваливают его, наваливаются всей толпой, и видно, что ребёнку такая игра не нравится, да и безопасной её назвать сложно. При этом воспитатель не особо реагирует на эту ситуацию, — отметили авторы видео.

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