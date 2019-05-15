Сторонник ИГИЛ задержан в Ставропольском крае

В Ставропольском крае ФСБ задержала сторонника ИГИЛ*, которого подозревают в планировании терактов на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности.
— Указанный гражданин планировал совершение преступлений террористической направленности на территории Ставропольского края, — говорится в сообщении ведомства.
В ФСБ также уточнили, что против задержанного жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на участие в деятельности террористической организации.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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