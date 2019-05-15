Филарет пожаловался на обман со стороны Порошенко и Епифания

Патриарх Филарет, возглавлявший ранее Украинскую православную церковь Киевского патриархата, заявил, что его обманули действующий президент Украины Пётр Порошенко и предстоятель новой религиозной структуры страны — Православной церкви Украины — Епифаний. Филарет считает, что его "отправили на покой без согласия".
По словам Филарета, который сейчас носит титул почётного патриарха ПЦУ, после получения томоса Епифаний должен был управлять "новой церковью" за границей, а он — внутри страны, но в итоге его вообще отодвинули, а Епифаний занимается всеми вопросами.
— Мы не подписывали [соглашения], потому что я доверял Порошенко и Епифанию, а они обманули, — цитирует слова Филарета Strana.ua
— Чтобы было единство, нужно соблюдать договорённости. Мы не договаривались, что меня отправят на покой! — добавил священнослужитель.
Также сегодня Филарет высказался о том, что "новую церковь" на Украине назвали неправильно. По его мнению, религиозная организация должна называться Украинской православной церковью, а не Православной церковью Украины.
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