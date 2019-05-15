Филарет пожаловался на обман со стороны Порошенко и Епифания

Священнослужитель уверен, что он бы не предлагал Епифания как кандидата на пост главы ПЦУ при таких условиях.

Патриарх Филарет, возглавлявший ранее Украинскую православную церковь Киевского патриархата, заявил, что его обманули действующий президент Украины Пётр Порошенко и предстоятель новой религиозной структуры страны — Православной церкви Украины — Епифаний. Филарет считает, что его "отправили на покой без согласия".

По словам Филарета, который сейчас носит титул почётного патриарха ПЦУ, после получения томоса Епифаний должен был управлять "новой церковью" за границей, а он — внутри страны, но в итоге его вообще отодвинули, а Епифаний занимается всеми вопросами.

— Мы не подписывали [соглашения], потому что я доверял Порошенко и Епифанию, а они обманули, — цитирует слова Филарета Strana.ua

— Чтобы было единство, нужно соблюдать договорённости. Мы не договаривались, что меня отправят на покой! — добавил священнослужитель.

Также сегодня Филарет высказался о том, что "новую церковь" на Украине назвали неправильно. По его мнению, религиозная организация должна называться Украинской православной церковью, а не Православной церковью Украины.