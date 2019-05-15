Пока ещё действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни. Он сделал это в прямом эфире.

— Я как президент Пётр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — заявил Порошенко в прямом эфире, трансляцию которого вёл "112 Украина".

Украинский лидер утверждает, что жители Незалежной "много-много лет" ждали этот закон. Более того, по мнению Порошенко, документ объединит нацию.

Как уже сообщал Лайф, 25 апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.