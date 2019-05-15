Ирак решил купить С-400 у России

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Ирак решил купить С-400 у России

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Зенитная ракетная система С-400. Фото: © Минобороны РФ

В октябре 2018 года российские ракетные комплексы приобрела Индия. До этого контракты с РФ подписали Китай и Турция.

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади заявил, что власти его страны решили приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у России.

Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400, — передаёт ТАСС слова дипломата.

В октябре 2018 года российские ракетные комплексы приобрела Индия. До этого контракты с РФ подписали Китай и Турция.

Ранее Лайф сообщал, что США предложили Турции отложить покупку российских С-400.

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