Ирак решил купить С-400 у России

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади заявил, что власти его страны решили приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у России.
— Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400, — передаёт ТАСС слова дипломата.
В октябре 2018 года российские ракетные комплексы приобрела Индия. До этого контракты с РФ подписали Китай и Турция.
Ранее Лайф сообщал, что США предложили Турции отложить покупку российских С-400.
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