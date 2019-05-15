Актёр из "Терминатора" и "Тора" загадочно погиб на трассе в Аризоне

Айзек Кэппи упал с моста на автомагистраль, где его на высокой скорости сбил автомобиль.

Американский актёр израильского происхождения Айзек Кэппи трагически погиб в Аризоне на 42-м году жизни, сообщают местные СМИ. Как рассказал представитель полиции штата Барт Грейвс, смерть наступила при очень странных обстоятельствах: тело актёра было найдено на обочине автомагистрали № 40. Со слов очевидцев, Айзек упал на дорогу с моста и тут же угодил под колёса пикапа.

Все детали гибели актёра уточняются. Не исключается версия о суициде.

Айзек Кэппи был мастером эпизода. Он исполнил несколько небольших ролей в фильмах "Тор", "Терминатор. Да придёт спаситель", а также культовом сериале "Во все тяжкие".

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