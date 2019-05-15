Нарышкин не исключил возможности встречи с главой ЦРУ

Глава СВР также заявил о желании возобновить контакты спецслужб России и США и их взаимодействие на высоком уровне.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил возможность встречи с главой Центрального разведывательного управления США Джиной Хаспел в ближайшее время. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Нарышкин также добавил, что во время беседы с государственным секретарём США Майком Помпео заявил о желании возобновить контакты спецслужб России и США и их взаимодействие на высоком уровне.

— На фоне такого усилившегося внутриполитического конфликта в США и с приходом Джины Хаспел такие контакты, они, конечно, не то чтобы прекратились: мы ведём обмен оперативной информацией, особенно по тематике борьбы с международным терроризмом, но всё это, конечно, немножко спало, — отметил Нарышкин.

Напомним, 14 мая Майк Помпео прибыл с визитом в Сочи. Его встреча с Владимиром Путиным длилась чуть более полутора часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о темах, которые обсудили стороны.

Что касается Хаспел, она возглавила ЦРУ в мае прошлого года. Она сменила на этом посту Майка Помпео и стала первой женщиной, которая заняла должность главы Центрального разведывательного управления США.