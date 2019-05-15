Аллерголог посоветовал не сушить одежду на балконе

В Москве в мае-июне будут цвести злаковые и луговые травы. Их пыльца — аллерген.

Москвичам, страдающим от аллергии на цветущие растения, после прогулок на улице следует сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу со всего тела и постирать одежду. А сушить её лучше в закрытом помещении.

— Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседают пух и пыльца, — передаёт РИА "Новости" слова заведующей КДО Центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Елены Бобриковой.

Врач напомнила, что в Москве в мае-июне будут цвести злаковые и луговые травы. Их пыльца — аллерген. Она посоветовала по возможности не выезжать за город и не заниматься садоводством и другой деятельностью, связанной с растениями.

— Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром в сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется выходить на улицу, — отметила Бобрикова.

Ранее Лайф сообщал, что российские учёные создали первую в мире вакцину от аллергии на берёзу.