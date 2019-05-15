Аллерголог посоветовал не сушить одежду на балконе

Читайте также

Аллерголог посоветовал не сушить одежду на балконе

1495

Фото: © РИА "Новости" / Иван Макеев

В Москве в мае-июне будут цвести злаковые и луговые травы. Их пыльца — аллерген.

Москвичам, страдающим от аллергии на цветущие растения, после прогулок на улице следует сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу со всего тела и постирать одежду. А сушить её лучше в закрытом помещении.

Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседают пух и пыльца, — передаёт РИА "Новости" слова заведующей КДО Центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Елены Бобриковой.

Врач напомнила, что в Москве в мае-июне будут цвести злаковые и луговые травы. Их пыльца — аллерген. Она посоветовала по возможности не выезжать за город и не заниматься садоводством и другой деятельностью, связанной с растениями.

Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром в сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется выходить на улицу, — отметила Бобрикова.

Ранее Лайф сообщал, что российские учёные создали первую в мире вакцину от аллергии на берёзу.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×