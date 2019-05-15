"Яндекс" создал альтернативную карту московского метро

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"Яндекс" создал альтернативную карту московского метро

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Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

"Охотный Ряд", к примеру, называется "Большим театром", а станция "Сухаревская" — "Склифом".

"Яндекс" создал альтернативную карту Московского метрополитена. Основанием для "переименования" станций стали центры притяжения, находящиеся рядом с ними, — ТЦ, больницы, театры, рестораны и так далее. Об этом сообщается в блоге компании.

Cтанция "Александровский сад", к примеру, стала "Кремлёвским дворцом", "Охотный Ряд" — "Большим театром", "Сухаревская" — "Склифом", "Октябрьская" — "Парком Горького".

<p>Фото: © скриншот сайта <a href="https://yandex.ru/company/researches/2019/moscow/metro-map" target="_blank">&#34;Яндекс&#34;</a></p>

Подобным образом "Яндекс" составил топ самых популярных организаций. Из общего списка были исключены вокзалы.

Ранее сообщалось, что фото станции "Савёловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) чаще других станций московского метро публиковали в соцсетях в апреле.

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