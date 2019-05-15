"Яндекс" создал альтернативную карту московского метро

"Яндекс" создал альтернативную карту Московского метрополитена. Основанием для "переименования" станций стали центры притяжения, находящиеся рядом с ними, — ТЦ, больницы, театры, рестораны и так далее. Об этом сообщается в блоге компании.
Cтанция "Александровский сад", к примеру, стала "Кремлёвским дворцом", "Охотный Ряд" — "Большим театром", "Сухаревская" — "Склифом", "Октябрьская" — "Парком Горького".
Подобным образом "Яндекс" составил топ самых популярных организаций. Из общего списка были исключены вокзалы.
Ранее сообщалось, что фото станции "Савёловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) чаще других станций московского метро публиковали в соцсетях в апреле.
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