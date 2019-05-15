Utair получила штраф за отказ зарегистрировать пассажиров на рейс

Причиной отказа в регистрации пассажиров в авиакомпании назвали сбой в системе бронирования.

Авиакомпания "ЮТэйр" была оштрафована на 20 тысяч рублей за незаконный отказ зарегистрировать четырёх пассажиров на их рейс. О наказании для авиакомпании рассказали Ura.ru в Уральской транспортной прокуратуре.

Сам инцидент произошёл ещё полгода назад. В итоге люди не попали вовремя из Минеральных Вод в Москву.

— Пассажиры, со своей стороны, исполнили все обязательства перед авиакомпанией: оплатили договор воздушной перевозки, своевременно прибыли в аэропорт, предъявили билет установленного образца, — приводит издание сообщение прокуратуры.

В прошлом месяце Лайф рассказывал, как на рейс "Победы" не пустили двух пассажиров, отдав их места бортпроводникам.